Во Франции из-за лесных пожаров эвакуируют целый полуостров.

Власти Франции распорядились о полной эвакуации людей с мыса Кап-Ферре на юго-западном побережье страны. Десяткам тысяч жителей и туристов угрожает опасность из-за лесных пожаров.

Люди могут быть отрезаны стеной мощных лесных пожаров, бушующих на огромной территории в регионе Жиронда. Аналогичные проблемы — и в нескольких регионах соседней Испании, пишет bbc.com

Французские пожарные пытаются сдержать огонь на территории 87 кв. км. Нетронутой остается полоска земли на северном берегу залива Аркашон, и это — единственный способ выехать с Кап-Ферре, популярного курортного направления в знаменитом своими винами и пляжами регионе Бордо.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нунес заявил, что уже эвакуировались или собираются это сделать 40 тысяч человек. Сотни жителей и туристов выбрались с Кап-Ферре по морю, остальные должны выехать по шоссе D106, связывающем эти места с региональной столицей, городом Бордо.

«Сгорели 80 домов, из них 50 разрушены полностью», — рассказал Нунес о ситуации в Жиронде.

Всего, по словам министра, с начала года выгорели 50 тысяч гектаров (500 кв. км) земель — территория, на которой могли бы разместиться пять городов размером с Париж. Нунес уточнил, что, по сравнению с прошлым годом, площадь пожаров выросла втрое.