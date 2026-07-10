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eurointegration.com.ua logoeurointegration
10 Июля 2026, 09:26
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В Испании – как минимум 12 погибших в результате лесных пожаров

Двенадцать человек погибли в результате лесного пожара в Лос-Гальярдос, расположенном в испанской провинции Альмерия. Об этом сообщают службы экстренной помощи Андалусии.

В Испании – как минимум 12 погибших в результате лесных пожаров.
В Испании – как минимум 12 погибших в результате лесных пожаров.

Число погибших в лесном пожаре в Лос-Гальярдос возросло до двенадцати после обнаружения ещё шести тел. Пожар считается "самым разрушительным на сегодняшний день" в регионе, пишет eurointegration.com.ua

Отмечается, что пожарные до сих пор пытаются остановить огонь. В муниципалитете развернуты Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям в составе 150 человек, 16 пожарных бригад, четыре пожарные машины, а также медицинские и командные подразделения.

"Все подразделения Плана действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с лесными пожарами (Plan Infoca), медицинские службы, правоохранительные органы, пожарные, муниципалитеты и другие административные органы борются со всей силой, используя все имеющиеся средства и ресурсы, чтобы потушить этот пожар и попытаться смягчить его тяжелые последствия", – заявил советник по делам кабинета министров, здравоохранения и чрезвычайных ситуаций Андалусии Антонио Санс.

Также известно о нескольких пострадавших от пожара. Женщину госпитализировали с ожогами, ещё один человек отравился дымом. Четырём людям оказали медицинскую помощь на месте происшествия из-за проблем с дыханием и незначительных ожогов.

Жителей прилегающих к месту пожара районов эвакуировали в безопасные места.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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