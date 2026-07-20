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stiri.md logostiri
20 Июля 2026, 19:20
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Граждан Молдовы предупредили о высоком риске лесных пожаров в Греции

Граждан Молдовы, которые находятся в Греции или планируют поездку в эту страну, призывают соблюдать повышенную осторожность после предупреждения греческих властей об очень высоком риске природных пожаров в ряде регионов страны.

Граждан Молдовы предупредили о высоком риске лесных пожаров в Греции.
Граждан Молдовы предупредили о высоком риске лесных пожаров в Греции.

Греция столкнулась с высоким риском возникновения лесных и природных пожаров на фоне сильной жары, засухи и порывистого ветра, передает stiri.md

Власти рекомендуют избегать поездок в районы, где уже произошли пожары, а также в зоны с высоким риском распространения огня.

Кроме того, туристам советуют строго соблюдать указания местных властей и следить за сообщениями системы гражданской защиты.

В зависимости от развития ситуации движение по некоторым дорогам и доступ в отдельные регионы могут быть ограничены. В случае непосредственной угрозы возможна эвакуация.

Находящихся в Греции граждан призывают избегать любых действий, которые могут стать причиной возгорания, в том числе не разводить огонь на открытом воздухе и не бросать окурки в местах с сухой растительностью.

За последние дни греческие пожарные ликвидировали несколько очагов возгорания, а власти предупреждают, что высокий риск пожаров сохранится и в ближайшие дни.

Источник
stiri.md logostiri
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