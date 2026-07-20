Граждан Молдовы предупредили о высоком риске лесных пожаров в Греции
Граждан Молдовы, которые находятся в Греции или планируют поездку в эту страну, призывают соблюдать повышенную осторожность после предупреждения греческих властей об очень высоком риске природных пожаров в ряде регионов страны.
Греция столкнулась с высоким риском возникновения лесных и природных пожаров на фоне сильной жары, засухи и порывистого ветра, передает stiri.md
Власти рекомендуют избегать поездок в районы, где уже произошли пожары, а также в зоны с высоким риском распространения огня.
Кроме того, туристам советуют строго соблюдать указания местных властей и следить за сообщениями системы гражданской защиты.
В зависимости от развития ситуации движение по некоторым дорогам и доступ в отдельные регионы могут быть ограничены. В случае непосредственной угрозы возможна эвакуация.
Находящихся в Греции граждан призывают избегать любых действий, которые могут стать причиной возгорания, в том числе не разводить огонь на открытом воздухе и не бросать окурки в местах с сухой растительностью.
За последние дни греческие пожарные ликвидировали несколько очагов возгорания, а власти предупреждают, что высокий риск пожаров сохранится и в ближайшие дни.