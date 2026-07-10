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eurointegration.com.ua logoeurointegration
10 Июля 2026, 14:17
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В Испании ищут 23 пропавших без вести во время лесных пожаров

23 человека числятся пропавшими без вести во время лесных пожаров в Лос-Гальярдос на юге Испании.

В Испании ищут 23 пропавших без вести во время лесных пожаров.
В Испании ищут 23 пропавших без вести во время лесных пожаров.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на данные правительства, передает eurointegration.com.ua

В пятницу СМИ сообщили о гибели как минимум 12 человек, однако на данный момент подтверждено 11 смертельных случаев. Число погибших может увеличиться.

Вероятно, речь идет об иностранных туристах, которые пытались покинуть зону "не по эвакуационному маршруту" и попали в пламя.

Правительство автономной области Андалусия предполагает, что четверо погибших, тела которых нашли в автомобиле, являются гражданами Великобритании. Такие выводы сделали, исходя из расположения рулевого колеса в автомобилях, найденных на месте происшествия, хотя окончательная идентификация жертв еще не состоялась.

Местные власти сообщили о 23 пропавших без вести. Поиски затрудняются тем, что пожар создал "своеобразную ловушку".

В тушении участвуют 464 человека личного состава, более ста транспортных средств и 20 самолетов, к которым присоединились подразделения Военной службы чрезвычайных ситуаций (UME).

Более 600 человек эвакуированы из пострадавших районов.

Предварительные расследования указывают на то, что причиной возгорания стало падение электрического кабеля, откуда огонь перекинулся на лесистую местность.

Пожар, который вспыхнул в Лос-Гальярдос в четверг, считается "самым разрушительным на сегодняшний день" в регионе.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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