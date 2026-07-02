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euronews.com logoeuronews
2 Июля 2026, 23:33
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Во Франции аномальные температуры спровоцировали масштабные лесные пожары

Жара спровоцировала серию лесных возгораний на юге Франции, где, по данным властей, с начала пожароопасного сезона выгорели без малого 9 тысяч гектаров растительности, причем свыше тысячи - начиная со среды.

Во Франции аномальные температуры спровоцировали масштабные лесные пожары.
Во Франции аномальные температуры спровоцировали масштабные лесные пожары.

Активные возгорания зафиксированы в департаментах Эро, Од и Буш-дю-Рон, передает euronews.com

Крупнейший ена сегодня пожар вспыхнул недалеко от границы с Испанией, где огонь охватил около 900 гектаров. В зоне бедствия работают более 800 пожарных, однако тушение осложняется сильным ветром и холмистой местностью, не позволяющей использовать наземную технику.

Два серьезных источника огня образовались под Марселем, распространившись в ночь на четверг до площади в 250 гектаров. Пожар в Роньяке, расположенном немного южнее, удалось полностью взять под контроль ещё до рассвета в четверг, там уничтожены 40 гектаров леса.

А под Каннами из-за подступающего огня из кемпингов эвакуировали 2200 человек. К ликвидации очагов привлечены 250 пожарных, наземная техника, несколько противопожарных самолетов Canadair и спецвертолетов.

Пожары возникли и на другом конце страны - в Финистере на северо-западе Франции - там уничтожены десятки гектаров леса.

Всего власти объявили «красный уровень» тревоги из-за риска лесных пожаров в 6 департаментах на фоне аномальной жары. Она держалась на большей части территории Франции 2 недели, сменилась небольшим снижением температуры, однако синоптики обещают очередной виток опасного потепления.

Источник
euronews.com logoeuronews
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