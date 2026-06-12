В Антарктиде зафиксировали рекордно высокие температуры.

В частности, база Эсперанса, аргентинская исследовательская станция, расположенная на севере полуострова, зафиксировала беспрецедентный для июня (а это — зима в Южном полушарии) показатель в 15,4 °C, передает techno.nv.ua

Предыдущая максимальная температура за весь месяц — 13,3 °C — была зафиксирована в 1998 году. Нынешняя жара также значительно превышает средний показатель Эсперансы за июнь, который составляет -6,2 °C. Аргентинские базы Марамбио и Сан-Мартин также зафиксировали рекордные температуры между 5 и 6 июня.

Такой показатель «очень необычен для этого времени года», — сказал климатолог Национальной метеорологической службы Аргентины Хосе Луис Стелла.

В Марамбио было зафиксировано 11,8 °C, что превысило предыдущий максимум в 9,2 °C и средний показатель за июнь -10,7 °C. Между тем в Сан-Мартине было зафиксировано 9,4 °C по сравнению с предыдущим рекордом в 7,8 °C и средним показателем за июнь -5,6 °C.

Волна жары в северной Антарктиде не является единичным явлением, сообщил профессор Гронингенского университета Рауль Кордеро.

«Это подтверждает тенденцию», — сказал он, предупреждая, что «такие события будут происходить все чаще», если глобальное потепление не будет остановлено.

Томас Катон Гаррисон, полярный климатолог Британской антарктической службы, считает, что нынешнюю жару вызвала совокупность факторов, в частности изменение климата.

«Есть достоверные доказательства того, что изменение климата играет определенную роль, но в этом регионе его влияние сложно определить. Поскольку в Антарктиде наблюдаются такие большие колебания температуры, нам приходится собирать много данных на протяжении многих лет, чтобы составить картину климата, лежащего в основе этого», — сказал он.

Оба специалиста согласны с тем, что региональные температуры растут на протяжении многих лет и уже демонстрируют видимые последствия.

«Удивительно большое количество осадков выпало в виде дождя, а не снега. Это имеет последствия для полярных экосистем, таких как колонии пингвинов», — сказал Катон Гаррисон, добавив, что «это создает проблемы для моих коллег, работающих на антарктических базах, поскольку выпадает много жидкой дождевой воды, что приводит к образованию стока и льда».

База Эсперанса ежедневно фиксирует температуру выше нуля в течение трех недель подряд. Эта тенденция привела к тому, что «обширные территории на крайнем севере белого континента остались свободными от снега», по словам Кордеро, который назвал это «необычной картиной в антарктическом ландшафте зимой».