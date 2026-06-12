За два года ущерб от пожаров и ЧС достиг почти 8 млрд леев.

Данные свидетельствуют о значительном воздействии на национальную экономику и обосновывают необходимость укрепления механизмов предотвращения и компенсации ущерба, пишет logos-pres.md

По данным Национального бюро статистики, в указанный период страховые компании собрали валовые начисленные премии по рискам, связанным с пожарами, в размере 845,9 млн леев. При этом выплаченные страховые возмещения по пожарам составили лишь 271,2 млн леев, что свидетельствует о низком уровне покрытия рисков и необходимости расширения механизмов страхования.

В этой связи был разработан проект о внесении изменений в Закон о пожарной безопасности и в Закон о гражданской защите. В частности, предлагается внедрение механизма страхования на случай чрезвычайных ситуаций как дополнительного инструмента финансовой защиты, применяемого в соответствии с законодательством в области страхования.

Также предлагается установить обязанность участия проектировщиков зданий и сооружений в обучающих курсах, организуемых Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), в сфере обеспечения противопожарной безопасности объектов строительства.

В целом проект предусматривает реорганизацию институциональной архитектуры и функциональных ролей, включая укрепление роли министерства внутренних дел и ГИЧС как национального компетентного органа в сфере гражданской защиты; регулирование механизмов институциональной координации и разграничение полномочий между вовлечёнными органами.