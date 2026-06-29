Греция лидирует в борьбе с лесными пожарами благодаря наноспутникам.

По мере того как Греция готовится к очередному крайне сложному пожароопасному сезону, с воздуха создается новая линия обороны.

Специально разработанный флот спутников, размером с тостер, будет отслеживать первые признаки возгораний, образуя новаторскую систему, которая может спасти жизни, защитить населенные пункты и укрепить стремление Европы к технологической независимости, передает euronews.com

Четыре спутника компании OroraTech, каждый меньше ручной клади, были выведены на низкую околоземную орбиту. Таким образом Греция стала первой страной в мире, которая задействовала специализированную спутниковую группировку, ориентированную на тушение пожаров.

Оперативные данные с места в режиме реального времени благодаря ИИ

Спутники оснащены тепловыми датчиками, способными обнаруживать новые очаги возгорания диаметром всего четыре метра, что значительно превосходит возможности традиционных спутников, способных фиксировать лишь пожары по масштабам сравнимые с круизным лайнером.

"Мы сканируем территорию, полученные снимки передаём нашим моделям искусственного интеллекта. Они анализируют их с точностью до квадратов 4 на 4 метра. Затем, на основе этого анализа и тех данных, которыми располагают модели ИИ, определяется, имеем ли мы дело с пожаром или нет. После этого мы полученную информацию передаём пожарной службе или любому другому ведомству, подключённому к системе", — рассказывает генеральный директор OroraTech Иоаннис Ландурис.

Если возникает пожар, руководители операций получают немедленное уведомление, где уже указаны координаты, масштаб и интенсивность огня. Когда одновременно вспыхивает несколько пожаров, данные в режиме реального времени играют ключевую роль при принятии решений о реакции и распределении сил.

"Платформа собирает все данные и показывает их вам прямо в момент проведения операции по тушению пожара, к примеру. Если вы находитесь в поле с планшетом, вы можете увидеть, где развёртывание сил создаёт больший риск того, что огонь двинется в том или ином направлении. Одновременно можно запускать моделирование и прогнозировать, как, вероятнее всего, будет развиваться и распространяться пожар", — подчёркивает Иоаннис Ландурис.

"Помощь в критические периоды"

"Это спутники, которые будут помогать нам в критические периоды, такие как лето в Греции, когда, к сожалению, у нас часто происходят крупные пожары. Пожар в городской среде жители замечают довольно быстро: они увидят дым и сообщат компетентным властям. Но возгорание в национальном парке или удалённом районе подобный спутник может обнаружить гораздо раньше, поскольку благодаря своим тепловым камерам он способен фиксировать такие тепловые аномалии", — говорит министр цифрового управления Греции Димитрис Папастергиу.

Жизненно важная помощь для пожарных подразделений

Тепловые датчики фиксируют также солнечные панели, нагретые крыши заводских зданий и скальные поверхности, разогретые солнцем, однако модели искусственного интеллекта разработаны так, чтобы отфильтровывать эти ложные сигналы ещё до того, как оповещения поступят в экстренные службы.

"С четырьмя наноспутниками, которые OroraTech запустила в мае, мы будем получать такую информацию каждый час. Не останется никаких пробелов в покрытии. Это важно не только для своевременного обнаружения, но и для моделей прогнозирования распространения пожара. Так мы будем каждый час знать, как развивается и куда движется огонь", — подчёркивает офицер пожарной службы Зисула Ндасиу.

Общая стоимость сети составляет 200 миллионов евро, её финансирует Европейский союз. Расширение сети стало возможным благодаря снижению затрат на запуск и производство. Ожидается, что греческая программа будет завершена к концу года.