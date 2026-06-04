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eurointegration.com.ua logoeurointegration
4 Июня 2026, 20:51
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Во Франкфурте самолет внезапно упал на носовую часть: есть пострадавшие

В немецком аэропорту Франкфурта произошел инцидент с участием самолета авиакомпании Lufthansa, в результате которого несколько человек получили травмы.

Во Франкфурте самолет внезапно упал на носовую часть: есть пострадавшие.
Во Франкфурте самолет внезапно упал на носовую часть: есть пострадавшие.

По предварительным данным, инцидент произошел в четверг, 4 июня, около 12:45 по местному времени, передает eurointegration.com.ua

Самолет Boeing 787-9 Dreamliner находился на стоянке у выхода на посадку, когда его передняя опора шасси неожиданно сложилась. На видео видно, как после этого нос самолета опускается на землю.

В Lufthansa подтвердили, что во время стоянки "передняя стойка шасси самолета неожиданно втянулась". Как отметили в компании, на борту в этот момент находились члены экипажа и сотрудники наземных служб.

В результате инцидента несколько человек получили травмы и получают медицинскую помощь. Пассажиров на борту не было, поскольку посадка на рейс еще не началась.

Из-за инцидента авиакомпания отменила рейс LH450 из Франкфурта в Лос-Анджелес, который должен был выполняться этим самолетом.

В Lufthansa заявили, что точные причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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