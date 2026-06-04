Во Франкфурте самолет внезапно упал на носовую часть: есть пострадавшие.

По предварительным данным, инцидент произошел в четверг, 4 июня, около 12:45 по местному времени, передает eurointegration.com.ua

Самолет Boeing 787-9 Dreamliner находился на стоянке у выхода на посадку, когда его передняя опора шасси неожиданно сложилась. На видео видно, как после этого нос самолета опускается на землю.

В Lufthansa подтвердили, что во время стоянки "передняя стойка шасси самолета неожиданно втянулась". Как отметили в компании, на борту в этот момент находились члены экипажа и сотрудники наземных служб.

В результате инцидента несколько человек получили травмы и получают медицинскую помощь. Пассажиров на борту не было, поскольку посадка на рейс еще не началась.

Из-за инцидента авиакомпания отменила рейс LH450 из Франкфурта в Лос-Анджелес, который должен был выполняться этим самолетом.

В Lufthansa заявили, что точные причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.