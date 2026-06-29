В Днепре из-за российского обстрела пострадали 29 человек, пятеро погибли.

Пять мирных жителей погибли и еще 29 пострадали в результате российского удара по Днепру утром 29 июня.

Обновленные цифры приводит президент Украины Владимир Зеленский, передает theins.ru

Схожее число пострадавших — 28 человек — ранее приводили местные власти. Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа писал, что количество раненых растет: людей госпитализируют с черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями.

Под удар попало частное предприятие, уточняют местные власти. Издание «Суспільне Дніпро» пишет, что пострадали офисные помещения и производственный цех. Находившиеся в офисе в момент удара сотрудники получили ранения. Что это было за предприятие и чем оно занимается, не уточняется.

«Предприятие гражданское, ничего стратегического здесь мы не производим. Но ведь бьют по самому болезненному. Между тревогой и взрывом была буквально минута — никто не успел скрыться», — рассказал «Суспільне» представитель компании.

Днем 29 июня в Днепре снова объявили воздушную тревогу.