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eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Июля 2026, 19:09
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В Нидерландах 15 человек пострадали при столкновении трамваев

В нидерландском городе Роттердам 15 человек пострадали в результате столкновения двух трамваев.

В Нидерландах 15 человек пострадали при столкновении трамваев.
В Нидерландах 15 человек пострадали при столкновении трамваев.

ДТП с участием двух трамваев произошло на мосту Эразма в центре Роттердама. В результате столкновения один из трамваев сошел с рельсов, передает eurointegration.com.ua

Первый трамвай заехал на мост и остановился там, а следовавший сзади трамвай на полной скорости врезался в него. По словам свидетелей, от силы удара пассажиры падали на пол.

Пострадали 15 человек, большинству из них оказали первую помощь на месте. Пятеро нуждались в госпитализации, один человек получил серьёзные травмы. Сначала сообщалось о 18 пострадавших, однако впоследствии уточнённые цифры уменьшились.

Один из госпитализированных пострадавших – водитель трамвая, ехавшего сзади. Анализы подтвердили, что он был трезв.

После инцидента движение трамваев через мост приостановили, что повлияло на несколько маршрутов.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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