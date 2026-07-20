20 Июля 2026, 16:24
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В центре Кишинева столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие
В столице произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей Hyundai и Toyota.
В результате столкновения водитель автомобиля Toyota был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Водителю одного из автомобилей Hyundai помощь оказали на месте, передает realitatea.md
Сотрудники полиции документируют обстоятельства аварии и проводят расследование, чтобы установить все причины и детали произошедшего.