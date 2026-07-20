В центре Кишинева столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие.

В столице произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей Hyundai и Toyota.

В результате столкновения водитель автомобиля Toyota был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Водителю одного из автомобилей Hyundai помощь оказали на месте, передает realitatea.md

Сотрудники полиции документируют обстоятельства аварии и проводят расследование, чтобы установить все причины и детали произошедшего.