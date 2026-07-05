Вложившиеся в мемкоин Трампа криптоинвесторы потеряли почти $4 млрд.

Почти миллион покупателей мемкоина TRUMP потеряли деньги, их совокупные убытки достигли $3,81 млрд, подсчитали в Nansen.

Сам президент США заработал на этом и других криптопроектах своей семьи более $1 млрд, сообщает NYT.

Почти миллион человек, купивших мемкоин TRUMP президента США Дональда Трампа, по состоянию на конец июня потеряли свои деньги, а их совокупные убытки составили $3,81 млрд. Это следует из отчета аналитической компании Nansen, специализирующейся на криптовалютах, передает The New York Times (NYT).

3 июля, по данным Nansen, монета торговалась на уровне $1,76, что на 97% ниже ее пиковой цены в $75,35 в январе прошлого года.

Одним из тех, кто остался в минусе, оказался частный криптотрейдер Николас Пинто, поддержавший Трампа на выборах 2024 года. Он признался, что суммарно вложил в мемкоин TRUMP порядка полумиллиона долларов и лишился примерно половины этой суммы.

«Он [Трамп] использует власть президента для запуска валют, выглядя при этом заслуживающим доверия в глазах общественности. Это просто невероятно. Почти легальная афера», — сказал трейдер.

Как пишет NYT, президент был не единственным, кто заработал на собственном мемкоине. Сразу после запуска зимой прошлого года его цена взлетела с менее чем доллара до $70 с лишним, и опытные трейдеры, часто использующие торговых ботов, успели «снять сливки».

Газета отметила, что трейдеры знают механизм таких монет: мемкоины стремительно взлетают, а затем обваливаются, когда первые покупатели продают активы новичкам, «пытающимся запрыгнуть в уходящий поезд».

По оценке Nansen, без малого 500 тыс. криптокошельков зафиксировали прибыль от этой монеты в общей сложности на $4 млрд, однако эта цифра «отражает ситуацию, когда небольшое число ранних покупателей получили огромную прибыль, в то время как широкие массы розничных инвесторов понесли убытки».

NYT добавила, что мемкоин был лишь одним из нескольких криптопроектов, обогативших Трампа и его окружение. Так, общая прибыль от криптовалютного проекта его семьи World Liberty достигла почти $800 млн. Структура Трампа забирала 75% от продаж токенов WLFI после вычета расходов, так что президент гарантированно оставался в плюсе даже при падении курса.

Убытки держателей WLFI отследить труднее, отмечает газета. Из более 26 тыс. кошельков, проверенных Nansen, 85% ушли в минус — в сумме на $83 млн. Сегодня токен стоит $0,057 — на 82% ниже, чем в сентябре, пишет NYT.

Американский профессор права Стивен Гиллерс допускает, что президенту и его партнерам со временем могут предъявить коллективный иск, несмотря на заявление властей об отказе от строгого контроля за мемкоинами.

На днях Управление по правительственной этике США опубликовало финансовый отчет Трампа за 2025 год. Согласно документу, его доходы, связанные с криптовалютой, превысили $1 млрд. Около $515 млн Трамп получил от продажи монет компании World Liberty Financial, соучредителями которой являются президент и его сыновья, еще $65 млн — от продажи долей в ее холдинговой компании. В декларации также указан доход в размере $635 млн от продажи президентских мемкоинов.

Восемь экспертов по этике, с которыми ранее беседовал Reuters, сочли, что обогащение семьи Трампа за счет отрасли, которую его администрация одновременно регулирует и поддерживает, создает беспрецедентный конфликт интересов, пусть даже формально законный.