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logos.press.md logologos
23 Июня 2026, 20:10
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Стояногло: Мы ищем инвесторов по всему миру, но игнорируем собственных

За пять лет европейской интеграции в страну так и не пришли крупные иностранные гиганты. И это логично. Бизнес идет туда, где есть огромные рынки, дешевые энергоресурсы и сырье. В этом мы объективно уступаем соседям.

Стояногло: Мы ищем инвесторов по всему миру, но игнорируем собственных.
Стояногло: Мы ищем инвесторов по всему миру, но игнорируем собственных.

Об этом бывший генпрокурор Молдовы Александр Стояногло написал в своём телеграмм-канале, передает logos-pres.md

"Но у нас есть кое-что поважнее, — наши предприниматели и активная бизнес-среда.

Главный парадокс Молдовы: мы ищем инвесторов по всему миру, но игнорируем собственных.

Государство должно дать им главное: защиту права собственности, понятные правила игры и гарантию, что за коммерческий успех не наказывают.

Сегодня иностранный капитал в основном идёт в банки, страхование, IT, связь и другие сферы с быстрой окупаемостью. А сельское хозяйство и переработка, где у Молдовы есть реальные преимущества, остаются недооценёнными.

Если 30 лет назад мы могли производить качественную сельхозпродукцию на весь мир, то можем делать это и сегодня.

Потенциал у Молдовы есть. Вопрос лишь в одном: когда государство наконец начнет на него опираться?", — утверждает Александр Стояногло.

Источник
logos.press.md logologos
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