Спрос на ветряные станции в Молдове вдвое превысил ожидания государства.

В Молдове завершился первый этап конкурса для инвесторов, готовых строить новые ветроэлектростанции. Заявки подали 16 компаний, причем их предложения по мощности намного превысили то, что изначально запрашивало государство.

По условиям конкурса, Молдове нужно построить ветряные станции общей мощностью 170 МВт, которые обязательно будут работать вместе с большими промышленными батареями для хранения энергии. Бизнес проявил интерес: компании предложили построить ветряки общей сложностью более чем на 423 МВт. Министр энергетики Дорин Жунгиету пояснил, что из-за такого большого количества участников и жесткой конкуренции между ними ведомство рассчитывает получить самые выгодные и низкие цены на электроэнергию для жителей страны, пишет rupor.md

«Интерес высокого уровня инвесторов подтверждает привлекательность энергетического сектора Республики Молдова и доверие деловой среды к политике, продвигаемой правительством. Сильная конкуренция в рамках тендера дает нам предпосылки для получения конкурентоспособных цен, поставок энергии для внутреннего потребления, низких тарифов и для привлечения крупных инвестиций в энергетическую инфраструктуру страны», - заявил Жунгиету.

Обязательное требование устанавливать вместе с ветряками промышленные аккумуляторы появилось на конкурсе впервые. Батареи нужны для подстраховки: они будут накапливать электричество, когда дует сильный ветер, и отдавать его в сеть во время затишья, чтобы в энергосистеме страны не было сбоев.

Новые проекты также помогут сбалансировать зеленую энергетику Молдовы, где сейчас две трети мощностей приходятся на солнечные станции, отмечают в ведомстве. Компании, которые победят в конкурсе, получат от государства гарантию, что страна будет официально покупать у них электричество в течение 15 лет. Это позволяет инвесторам уверенно вкладывать деньги.

По данным министерства энергетики, с 2020 по 2026 год общая мощность возобновляемой энергетики в Молдове выросла с 76 МВт до более чем 1 ГВт. Сейчас специалисты проверяют техническую документацию всех 16 участников. На следующем этапе они изучат финансовые предложения с ценами, после чего назовут окончательных победителей.