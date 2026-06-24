theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
libertatea.ro logolibertatea
24 Июня 2026, 08:26
14
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Румынии накрыли подпольную криптоферму: электроэнергии сожгли на 7 млн леев

Инспекторы Управления по борьбе с налоговым мошенничеством (DGAF) при Агентстве налогового администрирования Румынии (ANAF) выявили в уезде Сату-Маре подпольную ферму по майнингу криптовалют, которая работала вне налогового учета.

В Румынии накрыли подпольную криптоферму: электроэнергии сожгли на 7 млн леев.
В Румынии накрыли подпольную криптоферму: электроэнергии сожгли на 7 млн леев.

На объекте круглосуточно функционировали 407 специализированных устройств, потреблявших огромное количество электроэнергии, сообщает libertatea.ro

Потребление электроэнергии на 7 миллионов леев

Расследование началось после комплексного анализа рисков и оперативных проверок, которые выявили серьезные расхождения между фактической деятельностью и данными, задекларированными налоговым органам.

По информации ANAF, с августа 2025 года по апрель 2026 года на проверяемом объекте было зафиксировано потребление электроэнергии примерно на 7 миллионов леев, что характерно для крупномасштабной коммерческой деятельности.

Однако при этом не было заявлено ни о какой хозяйственной деятельности и не декларировались какие-либо доходы. Это указывает на ведение значительных операций вне налогового контроля.

Ферма работала круглосуточно

По данным налоговых инспекторов, ферма виртуальных валют была оснащена мощным вычислительным оборудованием, системами охлаждения и электрическими установками, рассчитанными на высокую нагрузку, необходимую для промышленного майнинга криптовалют.

Работа была организована таким образом, чтобы обеспечивать непрерывное функционирование 24 часа в сутки, однако без соблюдения требований законодательства и без декларирования полученных доходов.

Оборудование стоимостью более 2 миллионов леев изъято

Сотрудники налоговой службы конфисковали всю инфраструктуру фермы, стоимость которой оценивается более чем в 2 миллиона леев.

В настоящее время продолжаются дополнительные проверки для установления размера незадекларированных доходов и суммы неуплаченных налогов.

Если будут обнаружены признаки уголовного преступления, материалы дела передадут правоохранительным органам.

В ANAF напомнили о налогообложении криптовалют

«Цифровая экономика не является зоной, свободной от налоговых правил. Доходы, полученные от использования виртуальных активов, подлежат декларированию и налогообложению так же, как и любая другая экономическая деятельность», — подчеркнули представители ANAF.

В Румынии накрыли подпольную криптоферму: электроэнергии сожгли на 7 млн леев

В Румынии накрыли подпольную криптоферму: электроэнергии сожгли на 7 млн леев

В Румынии накрыли подпольную криптоферму: электроэнергии сожгли на 7 млн леев

Источник
libertatea.ro logolibertatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте