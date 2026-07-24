Власти Румынии расследуют повреждение судна в Черном море: рассматриваются две версии.

Коммерческое судно, перевозившее уголь из США в Украину, подало сигнал бедствия во время плавания в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море.

По предварительным данным, повреждение могло быть вызвано столкновением с морским дроном или взрывом морской мины, сообщает Digi24, пишет rupor.md

Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 июля примерно в 40 километрах к юго-востоку от населенного пункта Сфынту-Георге. Судно Christiana B под флагом Либерии вышло из американского порта Норфолк и направлялось в Украину с грузом угля.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии, экипаж первоначально сообщил о повреждении судна и возможной необходимости эвакуации. После этого власти незамедлительно привели в действие спасательные службы.

В район происшествия были направлены спасательные суда SAR APOLLO и SAR ARTEMIS Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море (ARSVOM). Кроме того, вертолет Генерального авиационного инспектората выполнил разведывательный полет для оценки ситуации.

Позже капитан судна сообщил, что пострадавших среди членов экипажа нет, а эвакуация больше не требуется. Судно способно самостоятельно продолжить движение к берегу, где будут проведены техническая проверка и ремонт.

По предварительной оценке румынских властей, повреждение грузового трюма № 6 могло быть вызвано либо ударом морского беспилотника, либо взрывом морской мины. Окончательные причины происшествия предстоит установить в ходе расследования.

Это уже второй подобный инцидент в Черном море за последние дни. 21 июля судно GAS LISBON, также ходившее под флагом Либерии и перевозившее сжиженный нефтяной газ, загорелось после взрыва на борту примерно в 26 километрах от Сфынту-Георге. Тогда весь экипаж удалось спасти, однако трое моряков получили ранения, один из них впоследствии скончался в больнице.