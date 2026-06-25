Мэр Клужа выступил против использования флага и гимна России на турнире по гимнастике.

Мэр румынского города Клуж-Напока Эмил Бок выступил против использования российского флага и гимна на предстоящем Кубке мира по художественной гимнастике.

Бок обратился к румынским властям за разъяснениями после того, как Всемирная федерация художественной гимнастики разрешила российским спортсменам использовать гимн и флаг на официальных соревнованиях. Ожидается, что они примут участие в Кубке мира, который пройдет в BT Arena в Клуж-Напоке, передает mediafax.ro

"Когда я утверждал проведение таких соревнований в Клуж-Напоке в многофункциональном зале BT Arena, я знал, что российские спортсмены не смогут использовать гимн и флаг в качестве символов на официальных соревнованиях по художественной гимнастике", — заявил Бок.

Он добавляет, что недавно Всемирная федерация художественной гимнастики изменила правила и решила разрешить российским спортсменам использовать гимн и флаг на официальных соревнованиях, в том числе и на этих соревнованиях в Клуж-Напоке.

«Я хотел бы, чтобы это было предельно ясно и недвусмысленно. В многофункциональном зале BT Arena в Клуж-Напоке не будет исполняться российский гимн и не будет использоваться российский флаг для представления спортсменов из этой страны», — заявил мэр.

Он говорит, что это решение не направлено против спортсменов, но «я не согласен с тем, что политические символы государства-агрессора в Европе должны использоваться в стране Европейского союза, в Клуже».

Эмил Бок просит Всемирную федерацию гимнастики сохранить правила, действовавшие на момент принятия решения об организации этих соревнований в Клуже.

«В этих условиях я одобрил проведение соревнований в Клуже при условии, что на соревнованиях по гимнастике не будут использоваться политические символы российских спортсменов. Я также прошу Румынскую федерацию гимнастики и румынские государственные власти прояснить эту ситуацию сейчас, до начала официальных соревнований, чтобы избежать проблем или споров во время Кубка мира», — также заявил Эмил Бок.