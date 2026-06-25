Отчет Еврокомиссии: Румыния пока не готова к переходу на евро.

Румыния в настоящее время не соответствует необходимым критериям для вступления в еврозону. Это следует из отчета о конвергенции за 2026 год, опубликованного Европейской комиссией.

В аналогичной ситуации находятся еще четыре страны ЕС, юридически обязавшиеся в будущем перейти на евро: Чехия, Венгрия, Польша и Швеция, сообщает libertatea.ro

«Ни одно из этих государств в настоящее время не соответствует всем критериям для вступления в еврозону», — отмечается в документе Еврокомиссии.

Спустя более 27 лет после введения евро эта валюта стала ключевым элементом европейской интеграции и используется ежедневно более чем 350 миллионами человек в 21 государстве. Однако расширение еврозоны по-прежнему регулируется строгими экономическими требованиями.

Какие критерии не выполняются

Оценка Еврокомиссии, дополненная параллельным отчетом Европейского центрального банка, основана на критериях Маастрихтского договора. Среди них:

- стабильность цен (уровень инфляции),

- устойчивые государственные финансы (дефицит и госдолг),

- стабильность валютного курса,

- долгосрочные процентные ставки.

Также проверяется соответствие национального законодательства правилам ЕС и Европейской системы центральных банков. У всех пяти стран в этом направлении выявлены несоответствия, требующие исправления.

Главная техническая проблема

Ключевым препятствием для всех стран остается отсутствие участия в механизме обменного курса ERM II. По правилам ЕС, страна должна находиться в этом механизме минимум два года без серьезных валютных колебаний, прежде чем сможет ввести евро.

Разный уровень готовности

Несмотря на общий негативный вывод, уровень подготовки стран различается. Чехия и Швеция уже соответствуют критериям по ценовой стабильности, госфинансам и долгосрочным ставкам.

В отчете также отмечается, что страны вне еврозоны остаются экономически интегрированными в ЕС, однако некоторые из них, включая Румынию, сталкиваются с макроэкономическими уязвимостями и проблемами институциональной среды.

Поддержка населения

Несмотря на трудности, поддержка евро среди населения остается высокой. В среднем 52% граждан в пяти странах поддерживают переход на единую валюту.

Наибольшая поддержка зафиксирована в Венгрии (80%) и Румынии (65%), далее следуют Швеция (51%), Польша (43%) и Чехия (42%).

Большинство граждан также считают, что евро оказывает положительное влияние на экономики стран еврозоны, а его введение принесло бы пользу их собственным государствам.