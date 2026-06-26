Власти Нью-Йорка заморозили арендную плату для 1 млн квартир.

Совет по регулированию арендной платы Нью-Йорка 25 июня одобрил ключевое предвыборное обещание мэра Зорана Мамдани — заморозить арендную плату.

Мораторий на повышение арендной платы примерно для 1 млн квартир, находящихся в ведении городского жилищного совета, введен на срок от одного года до двух лет, сообщает nypost.com

Зоран Мамдани назвал мораторий «исторической победой» для арендаторов Нью-Йорка. «Комиссия заморозила однолетние договоры аренды и впервые в истории нашего города заморозила двухлетние договоры аренды»,— заявил он, добавив, что «это облегчение, которого заслуживают трудящиеся по всему городу». Арендная плата в Нью-Йорке ранее замораживалась в 2015, 2016 и 2020 годах и всегда на один год.

Решение раскритиковали общественные организации, представляющие интересы арендодателей. По их информации, страхование жилья с регулируемой арендной платой выросло на 10,5% в 2026 году по сравнению с предыдущим годом, а расходы на топливо и техническое обслуживание увеличились на 11% и 6% соответственно. Решение властей Нью-Йорка также может привести к сокращению затрат на техническое обслуживание и ремонт, что ускорит износ фонда и усугубит жилищный кризис в Нью-Йорке.

На этом фоне власти США обсуждают инициативу Федеральной торговой комиссии (FTC) по разработке правил регулирования сборов за аренду жилья. Анализ публичного обсуждения инициативы FTC на сайте комиссии, проведенный The Guardian, показывает, что арендаторы поддерживают регулирование в этой сфере.