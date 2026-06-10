Uber подает иск против Нью-Йорка из-за закона о защите водителей.

В жалобе, поданной поздно вечером во вторник, Uber заявил, что закон против "неправомерных деактиваций" ненадлежащим образом защитит водителей, совершающих опасные, угрожающие или иные ненадлежащие действия, ставя под угрозу общественную безопасность и нанося "немедленный и непоправимый ущерб", подрывая деловую репутацию компании, передает epravda.com.ua

Новый закон города в целом запрещает крупным компаниям по предоставлению услуг совместных поездок, таким как Uber и Lyft, увольнять водителей без "добросовестной экономической причины" или "уважительной причины".

Увольнение будет разрешено в случаях совместного использования учетной записи, мошенничества и "грубого нарушения дисциплины", такого как насилие, сексуальные домогательства или нападения, а также дискриминация.

Закон должен вступить в силу 28 июля после голосования городского совета в январе с результатом 46 голосов "за" против 5 "против".

Uber выразил возражения против требования уведомлять за 14 дней до деактивации, утверждая, что это дает водителям возможность "отомстить" пассажирам, а также вынуждает потенциально повторно нанимать водителей, не получивших такого уведомления, начиная с 2019 года.

Компания заявила, что закон нарушает ее права на свободу слова и право на надлежащее судебное разбирательство, предусмотренные Конституцией США, а также конституцией штата Нью-Йорк. Uber требует постоянного судебного запрета и возмещения расходов.

Представитель юридического департамента города Нью-Йорка заявил в среду, что департамент рассматривает иск, поданный Uber в федеральный суд Манхэттена.

Компания заявила, что закон нарушает право пассажиров на неприкосновенность частной жизни, требуя от них раскрывать отчеты о возможных злоупотреблениях обвиняемых водителей.