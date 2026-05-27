eurointegration.com.ua
27 Мая 2026, 22:47
Во Флоренции намерены ограничить деятельность сервиса по аренде жилья Airbnb

Флоренция ужесточит ограничения на краткосрочную аренду жилья, включая Airbnb, чтобы снизить нагрузку на рынок недвижимости в одном из самых туристических городов Италии.

Эта мера, которую мэр города Сара Фунаро назвала первой в стране, должна быть представлена комитету городского совета в среду с целью получения одобрения в начале июня, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на reuters.com

В частности, городские власти предлагают запретить создание новых объектов краткосрочной туристической аренды на территории около 16 квадратных километров города в течение двух лет, почти утроив общее количество домов, на которые распространяется запрет, до более чем 103 000 с нынешних 35 593.

Предложение не сокращает количество существующих объектов краткосрочной аренды, но не позволит открывать новые после вступления в силу.

Флоренция, как и другие популярные туристические направления в Европе, сталкивается с проблемой распространения краткосрочной аренды жилья для отдыха, роста арендной платы и жалоб на то, что местные жители вытесняются из центральных районов.

"Цель ясна: продолжить нашу приверженность защите жилой среды и обеспечению устойчивого баланса между туризмом и повседневной жизнью наших граждан", – заявила Фунаро агентству Reuters.

Мэр запросила применение срочной процедуры, чтобы предотвратить ажиотаж с регистрацией перед вступлением правил в силу.

"Данные показывают, что в нашем городе явление краткосрочной туристической аренды значительно усилилось", – сказала она.

Этот шаг является следствием принятого Флоренцией в 2023 году решения о запрете новых краткосрочных договоров аренды жилья в историческом центре. Эта мера была оспорена противниками, но с тех пор город выиграл ряд судебных разбирательств в региональном административном суде.

Мораторий, защищающий действующие краткосрочные аренды, заканчивается 31 мая 2028 года. После этой даты город планирует начать сокращение количества объектов для сдачи в аренду на время отпуска.

Фунаро заявила, что город будет стремиться отдавать предпочтение мелким местным владельцам, которые используют квартиру для пополнения своего дохода, а не операторам, работающим на коммерческой основе.

Источник
eurointegration.com.ua
