Налоговые поступления от сдачи недвижимости в аренду выросли почти на треть.

Согласно данным Государственной налоговой службы (ГНС), в январе–мае 2026 года было зарегистрировано 15 788 договоров аренды недвижимого имущества, что на 34% больше, чем в аналогичный период 2025 года, пишет moldpres.md

Налоговые инспекторы провели мероприятия по добровольному соблюдению и информированию, в результате которых были выявлены 387 физических лиц, сдающих в аренду объекты недвижимости.

Кроме того, дополнительно в бюджет были начислены: основные платежи в сумме 344,6 тыс. леев, пени за просрочку в сумме 18,3 тыс. леев и штрафы в размере 26,4 тыс. леев по результатам проведения налоговых проверок в отношении 274 физлиц, сдающих в аренду недвижимое имущество.

По законодательству, физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность и передающие в собственность и/или пользование объекты недвижимого имущества, уплачивают подоходный налог в размере 7% от ежемесячной стоимости по договору. Договор аренды должен быть зарегистрирован в Государственной налоговой службе в течение 7 дней со дня его заключения. Налог уплачивается ежемесячно, не позднее 25-го числа текущего месяца.