Власти Марокко отвели своих пограничников незадолго до наплыва мигрантов в Сеуту.

30 и 31 июля около 60 000 нелегальных мигрантов проникли в испанский эксклав Сеута.

Многие из них беспрепятственно перешли границы, а оказавшись в Испании, забрасывали полицейских камнями и грабили магазины. По данным испанских кругов безопасности, марокканская полиция незадолго до вторжения сознательно отошла от границы с Сеутой. Лишь вечером пограничники вмешались и применили слезоточивый газ и водомёты, чтобы остановить поток людей, передает bild.de

В Мадриде эти действия вызывают сильное беспокойство. Публично правительство воздерживается от обвинений в адрес Марокко и говорит об «образцовом сотрудничестве». За кулисами, однако, интенсивно обсуждаются причины произошедшего. Дополнительную нервозность создают сообщения самих мигрантов. Несколько мужчин рассказали New York Times, что марокканские полицейские не останавливали их, а даже показывали им дорогу в сторону Сеуты. «Они всё время только говорили: “Идите туда, идите туда”», — рассказал газете 26-летний Юсеф Алауи. Другой мигрант сказал, что сотрудники подбадривали его перейти границу словами: «Иди в Испанию».

Примечательно, что всего за несколько дней до этого премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Алжир. Наблюдатели указывают, что любое сближение Испании с Алжиром в Марокко воспринимается с неприязнью. Поэтому обсуждается связь наплыва мигрантов в Сеуту с многолетней борьбой вокруг спорной территории в Западной Сахаре.

Западная Сахара — это территория на побережье Северо-Западной Африки, на которую претендует Марокко. Алжир, однако, поддерживает местную организацию Фронт Полисарио, которая борется за независимость от Марокко. ООН считает политический статус Западной Сахары до сих пор не определённым. Конфликт осложняет отношения между Марокко, Алжиром и Испанией

Мигранты как способ давления?

Похожий сценарий уже имел место в 2021 году. Тогда тысячи мигрантов также прибыли в Сеуту после того, как Марокко ослабило пограничный контроль. Кризис завершился лишь после того, как Испания изменила свою позицию в конфликте вокруг Западной Сахары и поддержала марокканский план автономии.

Судебное решение и слухи в соцсетях

Массовому наплыву, вероятно, способствовал ещё один фактор: недавно Верховный суд Испании постановил, что мигрантов, которые добираются до Сеуты вплавь, нельзя немедленно отправлять обратно в Марокко — каждый случай должен быть рассмотрен индивидуально. После этого в социальных сетях распространилось утверждение, что тот, кому удастся доплыть до Сеуты, не может быть депортирован. По данным испанского правительства, именно этот слух мог стать спусковым крючком кризиса.

К настоящему времени ситуация в Сеуте, как сообщается, стабилизировалась, и почти все мигранты вернулись в Марокко.