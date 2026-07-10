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Point.md logoPoint
10 Июля 2026, 16:26
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В Европе прошли массовые беспорядки после поражения Марокко в матче ЧМ

После окончания матча 1/4 финала ЧМ-2026 толпы марокканских болельщиков вышли на улицы Лондона. Также беспорядки начались в Нидерландах. Сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2:0

В Европе прошли массовые беспорядки после поражения Марокко в матче ЧМ.
В Европе прошли массовые беспорядки после поражения Марокко в матче ЧМ.

В Лондоне прошли массовые беспорядки после поражения сборной Марокко от Франции (0:2) в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщают The Mirror и Fox Sports

В британской столице после финального свистка на Эджвер-роуд собрались марокканские фанаты. Толпа перекрыла движение и начались погромы, болельщики забрасывали улицы мусором и запускали фейерверки. На опубликованных кадрах видно, как полицейские в спецсредствах со щитами пытаются разогнать толпу.

По данным The Mirror, один офицер получил травму головы, предположительно, от удара стеклянной бутылкой и был госпитализирован. Четыре человека были арестованы.

Беспорядки также происходили в Нидерландах. В частности, в Амстердаме арестованы восемь человек, часть из них подожгла здание и бросала петарды в полицию. В Гааге задержаны четверо за метание стеклянных бутылок в полицейских. Отмечается, что ночью порядок был восстановлен.

Вопреки опасениям властей, которые перед началом матча усилили меры безопасности, Париж избежал масштабных беспорядков.

Источник
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