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rupor.md logorupor
10 Июля 2026, 10:35
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Две попытки дать взятку пограничникам произошли на КПП "Леушены" и "Паланка"

Двое граждан попытались дать взятки сотрудникам Пограничной полиции на КПП «Леушены» и «Паланка» в течение прошлой недели.

Две попытки дать взятку пограничникам произошли на КПП &#34;Леушены&#34; и &#34;Паланка&#34;.
Две попытки дать взятку пограничникам произошли на КПП "Леушены" и "Паланка".

Пограничники отказались от денег, предупредили нарушителей об уголовной ответственности и передали информацию о случившемся для дальнейшего расследования, передает rupor.md

По фактам инцидентов сейчас проводятся разбирательства. А в Пограничной полиции напомнили, что по статье 325 Уголовного кодекса Молдовы активное коррупция считается преступлением, наказание за которое предусматривает штрафы и тюремное заключение в зависимости от тяжести правонарушения.

Для сообщения о подобных нарушениях и любых коррупционных проявлениях граждане могут воспользоваться специализированной Антикоррупционной линией, позвонив по короткому номеру 1520. Ведомство призывает избегать попыток незаконного влияния на решения должностных лиц и своевременно информировать компетентные органы о фактах коррупции.

Источник
rupor.md logorupor
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