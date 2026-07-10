Две попытки дать взятку пограничникам произошли на КПП "Леушены" и "Паланка".

Двое граждан попытались дать взятки сотрудникам Пограничной полиции на КПП «Леушены» и «Паланка» в течение прошлой недели.

Пограничники отказались от денег, предупредили нарушителей об уголовной ответственности и передали информацию о случившемся для дальнейшего расследования, передает rupor.md

По фактам инцидентов сейчас проводятся разбирательства. А в Пограничной полиции напомнили, что по статье 325 Уголовного кодекса Молдовы активное коррупция считается преступлением, наказание за которое предусматривает штрафы и тюремное заключение в зависимости от тяжести правонарушения.

Для сообщения о подобных нарушениях и любых коррупционных проявлениях граждане могут воспользоваться специализированной Антикоррупционной линией, позвонив по короткому номеру 1520. Ведомство призывает избегать попыток незаконного влияния на решения должностных лиц и своевременно информировать компетентные органы о фактах коррупции.