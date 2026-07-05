Марокко и Франция вышли в четвертьфинал ЧМ-2026 по футболу.

Определилась первая пара четвертьфинала чемпионата мира по футболу-2026 - за выход в полуфинал сразятся сборные Франции и Марокко. Французы победили Парагвай благодаря пенальти Мбаппе, а марокканцы разгромили Канаду 3:0.

На чемпионате мира по футболу 2026 года в субботу, 4 июля, определилась первая четвертьфинальная пара - путевку в полуфинал разыграют сборные Франции и Марокко. Матч между ними состоится 9 июля на стадионе "Джилетт" в Фоксборо (США), передает dw.com

Сборная Марокко обыграла в 1/8 финала команду Канады - 3:0. Счет открыл на 50-й минуте полузащитник Аззедин Унаи ударом из-за пределов штрафной в нижний правый угол. На 82-й минуте он оформил дубль, а точку в матче поставил Суфьян Рахими, установивший итоговый счет 3:0.

Для Марокко это второй подряд выход в четвертьфинал мирового первенства: в 2022 году команда стала первой африканской сборной, дошедшей до полуфинала ЧМ. Поражение прервало серию побед Канады - одной из стран-хозяек нынешнего турнира, которая ранее впервые в своей истории вышла в стадию плей-офф, обыграв сборную ЮАР со счетом 1:0. Для Канады это лишь третье участие в чемпионате мира.

Франция прошла Парагвай по пенальти

Сборная Франции с трудом пробилась в четвертьфинал благодаря минимальной победе над Парагваем - 1:0. Единственный гол на 70-й минуте забил Килиан Мбаппе, реализовав пенальти: Парагвай, сделавший упор на оборону, не позволил Франции с ее самой мощной атакой в турнире забить с игры.

Победитель четвертьфинала Франция - Марокко станет первым полуфиналистом мирового первенства-2026.

Чемпионат мира ФИФА по футболу 2026 года

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Северной Америке. Большая часть игр первенства проводится в США (в 11 из 16 принимающих городов), еще три города принимают матчи в Мексике и два - в Канаде. Финальный матч состоится 19 июля в США на стадионе New York New Jersey (MetLife) в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). Сборная Германии выбыла из борьбы в 1/16 финала, проиграв первый матч в плей-офф команде Парагвая.