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unian.net logounian
16 Июля 2026, 19:13
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Владимир Зеленский предложил пост министра обороны врио главы СБУ Евгению Хмаре

Президент Украины поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре временно возглавить Министерство обороны страны – до официального назначения на эту должность.

Владимир Зеленский предложил пост министра обороны врио главы СБУ Евгению Хмаре.
Владимир Зеленский предложил пост министра обороны врио главы СБУ Евгению Хмаре.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что они с Хмарой обсудили ряд моментов, в том числе обеспечение подразделений и Сил обороны Украины необходимыми средствами, передает unian.net

"Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили. После того как будут соблюдены необходимые юридические процедуры, я обращусь к парламентариям с просьбой поддержать кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны Украины", – заявил Зеленский.

Владимир Зеленский предложил пост министра обороны врио главы СБУ Евгению Хмаре

Источник
unian.net logounian
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