Владимир Зеленский предложил пост министра обороны врио главы СБУ Евгению Хмаре.

Президент Украины поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре временно возглавить Министерство обороны страны – до официального назначения на эту должность.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что они с Хмарой обсудили ряд моментов, в том числе обеспечение подразделений и Сил обороны Украины необходимыми средствами, передает unian.net

"Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили. После того как будут соблюдены необходимые юридические процедуры, я обращусь к парламентариям с просьбой поддержать кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны Украины", – заявил Зеленский.