Додон: В 2027 году нужно провести выборы президента, парламента и местных органов власти.

Лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон предлагает в 2027 г. провести одновременно выборы президента, парламента и местных органов власти. Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook.

«Наиболее логичным решением стали бы одновременные выборы президента, парламента и органов местного самоуправления в 2027 г. Это позволило бы завершить затянувшийся политический цикл и сформировать новую систему власти», - заявил Додон, передает infotag.md

Он обосновал это тем, что « Молдове необходима политическая перезагрузка».

«Мы убеждены, что единственным выходом являются досрочные парламентские выборы, которые позволят сформировать новую власть, пользующуюся доверием общества.

Но главное - стране нужны политические силы, способные договариваться ради национальных интересов. Мы должны перестать оглядываться на интересы внешних центров силы. Пришло время поставить во главу угла интересы Республики Молдова и её граждан», - подчеркнул социалист.

По его мнению, после досрочных парламентских выборов политики «должны понять: страна устала от постоянной конфронтации». Додон предлагает для преодоления конфронтации реализовать стратегию социалистов «Национальный интерес».

Согласно решению Конституционного суда, в Молдове нельзя совмещать разные выборы или выборы и референдумы. Кроме того, мандат народных избранников нельзя ограничивать по сроку. Мандаты руководителей местных органов власти истекают в 2027 г., президента – в 2028 г., а парламента – в 2029 г.