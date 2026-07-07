theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
7 Июля 2026, 19:50
21
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Додон: В 2027 году нужно провести выборы президента, парламента и местных органов власти

Лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон предлагает в 2027 г. провести одновременно выборы президента, парламента и местных органов власти. Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook.

Додон: В 2027 году нужно провести выборы президента, парламента и местных органов власти.
Додон: В 2027 году нужно провести выборы президента, парламента и местных органов власти.

«Наиболее логичным решением стали бы одновременные выборы президента, парламента и органов местного самоуправления в 2027 г. Это позволило бы завершить затянувшийся политический цикл и сформировать новую систему власти», - заявил Додон, передает infotag.md

Он обосновал это тем, что « Молдове необходима политическая перезагрузка».

«Мы убеждены, что единственным выходом являются досрочные парламентские выборы, которые позволят сформировать новую власть, пользующуюся доверием общества.

Но главное - стране нужны политические силы, способные договариваться ради национальных интересов. Мы должны перестать оглядываться на интересы внешних центров силы. Пришло время поставить во главу угла интересы Республики Молдова и её граждан», - подчеркнул социалист.

По его мнению, после досрочных парламентских выборов политики «должны понять: страна устала от постоянной конфронтации». Додон предлагает для  преодоления конфронтации реализовать стратегию социалистов «Национальный интерес».

Согласно решению Конституционного суда, в Молдове нельзя совмещать разные выборы или выборы и референдумы. Кроме того, мандат народных избранников нельзя ограничивать по сроку. Мандаты руководителей местных органов власти истекают в 2027 г., президента – в 2028 г., а парламента – в 2029 г.

Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте