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theins.ru logotheins
28 Июля 2026, 20:56
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Visa уволит около 2600 сотрудников в том числе по причине внедрения ИИ

Платёжная система Visa сокращает примерно 2600 рабочих мест, то есть около 7% персонала. Об этом говорится в служебной записке гендиректора компании Райана Макинерни, который добивается повышения эффективности бизнеса.

Visa уволит около 2600 сотрудников в том числе по причине внедрения ИИ.
Visa уволит около 2600 сотрудников в том числе по причине внедрения ИИ.

Макинерни связал сокращения с перестройкой самой модели работы компании. Он написал:

«Чтобы воспользоваться открывающимися возможностями и наилучшим образом подготовить Visa к лидерству в этой трансформации, мы должны продолжать менять то, как мы работаем».

Он также добавил, что искусственный интеллект ускоряет эти перемены и меняет характер труда в компании, передает theins.ru

Однако ИИ был не единственной причиной решения, рассказал Bloomberg источник, знакомый с логикой руководства Visa. Нейросети применяются, чтобы снизить долю рутинных операций и ускорить разработку продуктов, но компания одновременно намерена вложиться в потребительские платежи, корпоративные сервисы и решения для переводов денег, а также в дополнительные услуги — среди них операции со стейблкоинами, трансграничные переводы и продукты для бизнеса.

Сам Макинерни в записке настаивал, что компания подходит к сокращениям на подъёме. По его формулировке, благодаря решениям последних лет Visa вступает в новую эпоху коммерции с бизнесом, у которого есть реальный импульс, и подтверждением он назвал финансовые результаты, удовлетворённость клиентов, вовлечённость сотрудников и скорость запуска новых продуктов.

Источник
theins.ru logotheins
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