НЦБК: MoldATSA приняла 33 сотрудника без конкурса.

Выявлены системные нарушения в работе госпредприятия MoldATSA.

НЦБК обнаружил прием на работу 33 сотрудника без конкурса, многомиллионные расходы на обучение персонала, непрозрачную систему премирования и нарушения при госзакупках, передает logos-pres.md

Оценка институциональной добросовестности проводилась с октября 2025 года по июнь 2026 года. Проверка показала, что в 2023–2024 годах предприятие приняло на работу 33 сотрудника без проведения открытых конкурсов. Ни у одного из них не был запрошен сертификат о профессиональной неподкупности, хотя это предусмотрено законодательством.

НЦБК также выявил случаи назначения руководителей методом прямого подбора и отсутствие единых критериев отбора кандидатов. Серьезные замечания были по оплате труда. По данным центра, внутренние положения MoldATSA не содержат объективных критериев оценки эффективности работников, что позволяет субъективно распределять премии.

В отдельных случаях вознаграждения выплачивались за выполнение обязанностей, уже предусмотренных должностными инструкциями, а решения о премировании принимали руководители, которые одновременно являлись получателями этих выплат. Кроме того, отдельным сотрудникам начислялись надбавки в размере 30% и 50% за выполнение функций, относящихся к компетенции других подразделений.

Проверка также выявила нарушения в организации работы персонала. Некоторые сотрудники совмещали обязанности двух и даже трех должностей на протяжении семи–девяти месяцев без проведения конкурсов на замещение вакантных мест. По оценке НЦБК, такая практика перестала носить временный характер и создала риски неэффективного использования средств предприятия.

Отдельные замечания связаны с расходами на обучение. За девять месяцев 2025 года MoldATSA направила на повышение квалификации сотрудников около 9 млн леев. В качестве примера НЦБК приводит оплату курса английского языка начального уровня в Великобритании стоимостью около 106 тыс. леев, несмотря на наличие бесплатных или значительно более дешевых программ в Молдове и в рамках Eurocontrol.

Нарушения выявлены и в сфере госакупок. По данным НЦБК, предприятие не в полной мере использовало электронную систему M-Tender, заключало контракты на 400 тыс. леев, после которого требуется согласование с учредителем, а также допустило признаки искусственного дробления закупок. В частности, системы безопасности общей стоимостью около 2 млн леев были приобретены через 14 отдельных договоров. Проверяющие также указали на риски ограничения конкуренции и предоставления преимуществ отдельным поставщикам.

По итогам оценки НЦБК обязал MoldATSA устранить выявленные нарушения, усилить механизмы внутреннего контроля и принять дополнительные меры по предупреждению коррупционных рисков.