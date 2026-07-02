Десять сотрудников MoldATSA заработали более миллиона леев в 2025 году.

Скандал в MoldATSA, вспыхнувший после разоблачений по поводу миллионной зарплаты Анастасии Табурчану — кузины Майи Санду, а также споров вокруг резюме экс-директора Вангели, обнажил миллионные доходы руководства предприятия.

Согласно декларациям об имуществе ключевых сотрудников MoldATSA, как минимум десять чиновников получили в 2025 году более одного миллиона леев, пишет rupor.md со ссылкой на bani.md

Самый высокий задекларированный доход принадлежит главе Операционного департамента Сергею Викторовичу Георгице, который указал годовую зарплату в размере 1,6 млн леев, или 133 тыс. леев в месяц.

На втором месте находится главный бухгалтер предприятия Ольга Тудор с доходами от зарплаты в 1,5 млн леев (125 тыс. леев в месяц), к которым добавляются почти 98 тыс. леев суточных и более 12 тыс. леев в виде талонов на питание.

Начальник Службы управления воздушным движением Вячеслав Шпак задекларировал годовую зарплату в 1,4 млн леев (116 тыс. леев в месяц), а начальник Технического центра систем управления воздушным движением Петр Йову сообщил о доходах от MoldATSA в размере 1,3 млн леев (108 тыс. леев в месяц). Он также указал доходы от другой трудовой деятельности, в том числе от ООО Campingul din Vadul lui Vodă и профсоюзной федерации SindTransAero, в то время как его жена получила на том же предприятии зарплату более 344 тыс. леев.

В списке также значатся:

глава Департамента безопасности и расследований Виктор Попушой — 1,2 млн леев (100 тыс. леев в месяц);

глава Департамента комплаенса, качества и аудита Диана Робу (жена бывшего временно исполняющего обязанности генпрокурора Дмитрия Робу) — 1,1 млн леев (91 тыс. леев в месяц);

заместитель главного бухгалтера Ирина Санду — 1,07 млн леев (89 тыс. леев в месяц) плюс талоны на питание, суточные, материальная помощь и компенсации за энергоресурсы;

глава Технического департамента Сергей Санду — 1 млн леев;

заместитель главы Департамента авиационной безопасности Лоредан Рошка — 1 млн леев (83 тыс. леев в месяц).

За последние две недели MoldATSA потряс скандал, который привел к отставке бывшего директора предприятия Дмитрия Вангели, председателя парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариана и директора Агентства публичной собственности Романа Кожухаря.