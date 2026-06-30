Сотрудница MoldATSA: Премии обналичивали и отдавали директору.

Сотрудница государственного предприятия MoldATSA на условиях анонимности раскрыла теневую схему отмывания денег и сбора наличных, организованную бывшим генеральным директором Думитру Вангели.

По словам свидетеля, огромные премии и бонусы, начислявшиеся персоналу, на самом деле возвращались в карман руководителя, пишет noi.md

В интервью для Gonța Media сотрудница пояснила, что баснословные зарплаты, о которых недавно стало известно общественности, искусственно завышались за счет выдуманных проектов и ежемесячных бонусов. Впоследствии эти деньги обналичивали и передавали напрямую директору.

«Многие премии, которые давали, на самом деле снимались с карты, их клали в конверт и отдавали господину [Вангели]. То есть... это были методы... отмывания денег. Тебе давали премию, например, в 30 000, ты её снимал и, соответственно, отдавал ему», — заявила сотрудница.

Согласно её заявлениям, надбавки выплачивались не за реальные заслуги, а служили ширмой для получения директором дополнительного дохода, который Агентство публичной собственности (APP) не смогло бы утвердить законным путем.

Инсайдер также добавила, что в ведомстве регулярно штамповали фиктивные приказы за «повышенный объем работы», а финансовые поощрения распределялись исключительно среди лояльных лиц из окружения руководителя.