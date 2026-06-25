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25 Июня 2026, 15:52
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Виллу Берлускони продали за €350 млн членам королевской семьи Катара

Сардинская резиденция бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, вилла Чертоза, продана за €350 млн катарской королевской семье.

Виллу Берлускони продали за €350 млн членам королевской семьи Катара.
Виллу Берлускони продали за €350 млн членам королевской семьи Катара.

Сделка стала одной из крупнейших в мире на рынке частной недвижимости. Покупателем стал бывший премьер-министр, экс-глава МИД Катара Хамад бин Джасим бин Джабр Аль Тани, сообщает La Repubblica.

Сделка по вилле Чертоза была заключена примерно через год после того, как наследники скончавшегося в 2023 году Сильвио Берлускони выставили ее на продажу.

Расположенная на побережье залива Маринелла вилла Чертоза служила неофициальной летней резиденцией Берлускони во время его пребывания у власти. На ней проходили вечеринки «бунга-бунга» с участием проституток, в том числе несовершеннолетних. Эти вечеринки стали одной из причин судебного процесса против политика.

Виллу Берлускони продали за €350 млн членам королевской семьи Катара

Виллу Берлускони продали за €350 млн членам королевской семьи Катара

Виллу Берлускони продали за €350 млн членам королевской семьи Катара

Виллу Берлускони продали за €350 млн членам королевской семьи Катара

Источник
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