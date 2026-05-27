theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
27 Мая 2026, 08:47
94
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Канада впервые заключит крупную сделку по продаже СПГ в европейскую страну

На этой неделе будет объявлено о заключении исторической сделки по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) из канадской Британской Колумбии в Германию.

Канада впервые заключит крупную сделку по продаже СПГ в европейскую страну.
Канада впервые заключит крупную сделку по продаже СПГ в европейскую страну.

По информации собеседников CBC News, это масштабное соглашение будет заключено между компанией Ksi Lisims LNG из Британской Колумбии и немецкой компанией SEFE, передает eurointegration.com.ua

Министр энергетики Британской Колумбии Адриан Дикс во вторник, общаясь с журналистами, не подтвердил, кто именно является сторонами соглашения.

"Ksi Lisims, очевидно, работала над развитием рынков по всему миру, так что это их объявление", – сказал Дикс.

Министр энергетики Канады Тим Ходжсон намерен сделать заявление в среду утром в Ванкувере относительно "международного экспорта энергоносителей", и ожидается, что будут раскрыты детали соглашения.

По данным источников, соглашение, первое между Канадой и Европой, предусматривает поставку одного миллиона метрических тонн СПГ в год.

Выступая на встрече премьер-министров западных провинций в Альберте, премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби заявил, что доволен соглашением.

"Часть работы, необходимой для принятия окончательного инвестиционного решения, заключается в заключении соглашений об отборе – это обязательство покупать СПГ из комплекса. Поэтому важное объявление о покупке СПГ европейским партнером приближает нас к этой цели", – сказал он.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте