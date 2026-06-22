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realitatea.md logorealitatea
22 Июня 2026, 20:24
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Linella намерена приобрести сеть магазинов Merci: сделка проходит проверку

Совет по конкуренции рассматривает крупную сделку на рынке продовольственной розницы Республики Молдова.

Linella намерена приобрести сеть магазинов Merci: сделка проходит проверку.
Linella намерена приобрести сеть магазинов Merci: сделка проходит проверку.

Компания Moldretail Group, управляющая сетями магазинов Linella, Fidesco, Cip Market, Bravo и Slavena Megamarket, уведомила о намерении приобрести сеть Merci, принадлежащую компании Honest Company, сообщает realitatea.md

Сделка предусматривает приобретение 100% уставного капитала компании Honest Company, что приведёт к переходу ещё одной торговой сети продовольственного сектора под контроль Moldretail Group.

Обе компании работают в одних и тех же сегментах рынка — в сфере поставок и розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса, поэтому операция подлежит обязательной проверке со стороны антимонопольного органа.

Совет по конкуренции должен определить, может ли данная экономическая концентрация повлиять на уровень конкуренции на рынке. Ведомство также пригласило участников рынка представить свои замечания и предложения в рамках оценки сделки.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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