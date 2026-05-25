Страны Персидского залива озвучили претензии к проекту сделки с Ираном.

Арабские государства хотят, чтобы Ормузский пролив в дальнейшем не становился инструментом давления. 22 мая советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш прямо предупредил, что любой контроль над артерией создаст опасный прецедент и сделает этот стратегически важный водный путь инструментом политического давления, передает wsj.com

Он подчеркнул также, что переговоры, направленные исключительно на достижение прекращения огня, рискуют заложить основу для будущих конфликтов, если ключевые проблемы при этом не будут разрешены.

ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и Бахрейн в тот же день выпустили совместное заявление, в котором высказались против иранского контроля над Ормузским проливом: они заявили, что попытки установить таковой угрожают свободе навигации и суверенитету. В этом заявлении пять стран подчеркнули, что самая важная задача сделки с Ираном, с их точки зрения, заключается именно в сохранении свободы судоходства для коммерческих судов в Аравийском море и Оманском заливе, а также права транзитного прохода через один из важнейших международных водных путей мира.

У лидеров стран региона есть и другие претензии к проекту сделки: в ходе телефонных переговоров с Трампом они призвали его принять сделку с Ираном, чтобы региональным энергообъектам не был причинен еще больший вред, сообщила WSJ со ссылкой на представителей власти из стран Персидского залива.

Руководство арабских государств стремится к дипломатическому урегулированию конфликта, но по-прежнему глубоко обеспокоено тем, что страны могут в конечном итоге остаться беззащитными, если сделка с Ираном будет заключена в ее текущем варианте, сказали чиновники из этих государств, пишет WSJ.