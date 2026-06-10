Разыскиваемый за убийство гражданин Молдовы сбежал в Германию из-под домашнего ареста в Италии.

Мужчину задержали летом прошлого года на курорте Римини по международному ордеру, однако судьи отпустили его под домашний арест по месту жительства родителей жены. Проверка карабинеров показала, что обвиняемый проигнорировал предписание суда и сразу уехал в Германию, где он постоянно проживает и работает инженером, передает rupor.md со ссылкой на ladige.it

Речь идет о преступлении, совершенном на территории Молдовы в 2018 году. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, наш соотечественник получил 8 лет лишения свободы, однако сам он вину не признал и покинул страну. В 2023 году молдавские правоохранительные органы объявили его в международный розыск. Летом того же года мужчину арестовали в итальянском отеле, куда он приехал в отпуск с семьей, после автоматического срабатывания системы регистрации постояльцев.

Во время заседания Апелляционного суда в Римини гражданин Молдовы просил не выдавать его молдавским властям, заявляя, что на родине его жизни угрожает опасность. Суд согласился оставить его под арестом в Италии до завершения юридических процедур, обязав самостоятельно и без остановок доехать до дома тещи в Тренто. Мужчина до места назначения так и не добрался. В настоящее время в Италии против него возбуждено новое уголовное дело за побег, судебное заседание по которому перенесено на июль.