В Италии произошло серьезное ДТП: среди пострадавших — граждане Молдовы.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 мая, около 14:00 в коммуне Гранторто на пересечении улиц Принчипесса Йоланда и Карло Альберто. На место прибыли пожарные, карабинеры и скорая помощь. Чтобы извлечь пассажиров из салонов, потребовалась помощь спасателей. Движение на участке дороги было перекрыто более двух часов, пишет rupor.md

В автомобиле Mercedes вместе с водителем-молдаванином находились три пассажирки: 25-летняя гражданка Молдовы, а также девушки 20 и 17 лет. Вторым автомобилем, Fiat Punto, управлял 32-летний гражданин Боснии, в салоне также находились его 23-летняя жена и 23-летний двоюродный брат.

Алкотест показал, что оба водителя были трезвы. Водителю Mercedes медицинская помощь не потребовалась. Три его пассажирки получили травмы и были доставлены в больницу города Читтаделла, их жизни ничего не угрожает. Водитель Fiat Punto и его супруга также госпитализированы. В критическом состоянии находится 23-летний пассажир Fiat Punto, который сейчас лежит в больнице Падуи, врачи не дают прогнозов. Карабинеры временно арестовали оба автомобиля до выяснения обстоятельств произошедшего.