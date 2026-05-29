Пять разбитых машин и двое пострадавших: в Италии нетрезвый гражданин Молдовы спровоцировал ДТП.

Виновником аварии стал 60-летний гражданин Молдовы, который управлял машиной в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает rupor.md со ссылкой на ilrestodelcarlino.it

Мужчина за рулем минивэна не затормозил перед круговой развязкой и на полной скорости протаранил несколько автомобилей. От удара машины начали врезаться друг в друга по цепочке, заблокировав движение. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники местной полиции, которые провели тест на алкоголь и задержали виновника на территории заправочной станции для установления личности.

В результате столкновения пострадали пассажирки двух поврежденных автомобилей, одна из женщин получила травмы от сработавшей подушки безопасности.