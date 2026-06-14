Вештя: Я принял предложение Никушора Дана, чтобы спасти страну.

Однако, как сообщает румынский телеканал Digi24, его коллеги по Национал-либеральной партии (PNL) раскритиковали это решение, обвинив политика в тайном сговоре и предательстве, передает rupor.md

Адриан Вештя публично объяснил свой шаг стремлением обеспечить Румынии стабильность и довести до конца начатые инфраструктурные проекты.

«Я хочу сказать своим коллегам-либералам одну ясную вещь: то, что происходит сегодня, не является угрозой для PNL. Это момент ответственности, — написал Вештя в соцсетях. — Быть частью прозападной коалиции не значит предавать свои ценности. Это значит бороться за то, чтобы твои ценности имели наибольший вес там, где на самом деле принимаются решения».

Однако соратники по партии его позицию не разделили. Мэр Бухареста Чиприан Чуку оставил под публикацией Вешти крайне резкий комментарий:

«Адриан, это пустые слова. Ты устроил заговор против своих коллег. Ты устроил заговор и предал доверие всех нас. Мы узнали обо всем из прессы. Ты знал еще с четверга, когда не пришел на заседание. Мерзко! Очень мерзко!».

Политический кризис в Румынии обострился после того, как 5 мая парламент вынес вотум недоверия правительству Илие Боложана. После этого сформировать новый кабинет министров попытался Евгений Томак, однако он не смог набрать достаточную поддержку депутатов и был вынужден сложить мандат кандидата в премьеры.

Накануне глава государства Никушор Дан выдвинул на этот пост Адриана Вештю (первого вице-председателя НЛП). Это решение вызвало мгновенную волну возмущения в руководстве либералов. Действующий премьер-министр Илие Боложан уже назвал случившееся «враждебным актом» и попыткой расколоть партию, поскольку назначение Вешти не обсуждалось внутри политформирования. В ближайшее время Национальное политическое бюро

PNL соберется на экстренное заседание, чтобы утвердить официальную позицию.