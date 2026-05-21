В Румынии готовят назначение премьера.

По завершении обсуждений он заявил, что «на следующей неделе у вас будет или у нас будет новое имя премьер-министра», сообщает HotNews, передает rupor.md

Парламентская группа прибыла в Дворец Котрочень в составе пяти человек, где провела переговоры с главой государства. После этого делегация группы PACE – Întâi România («PACE – Сначала Румыния») сделала краткие заявления для прессы, в которых объяснила, что поддерживает формирование правительства, состоящего из PSD, AUR и PACE, либо из PACE и AUR.

«Мы откликнулись на приглашение президента Румынии, пришли с пакетом мер, который представим. Наша идея — мир, мы выступаем за правительство, которое будет сформировано из нескольких политических сил. Мы поддерживаем правительство, состоящее из группы PACE, AUR и PSD, либо из PACE и AUR», — заявил сенатор PACE Адриан Пею.

После переговоров с президентом парламентарии PACE – Întâi România заявили, что глава государства сообщил им, что «на следующей неделе у вас будет или у нас будет новое имя премьер-министра».

Политические источники уточнили, что в начале следующей недели президент, вероятно, продолжит консультации с парламентскими партиями во Дворце Котрочень.

«Посмотрим, как удастся сформировать парламентское большинство», — добавил сенатор Адриан Пею.

Параллельно продолжились консультации с независимыми депутатами, однако они не заняли единой позиции относительно будущего правительства.

Независимые парламентарии сделали разные заявления.

Напомним, что PSD ищет в парламенте голоса, необходимые для формирования однопартийного правительства, состоящего из социал-демократов, но при поддержке UDMR, национальных меньшинств, небольших парламентских групп и независимых депутатов.

Первая официальная серия консультаций, организованных Никушором Даном, состоялась в понедельник, 18 мая, когда во Дворец Котрочень по очереди прибыли представители национальных меньшинств, PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, POT и SOS România.