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digi24.ro logodigi24
14 Июня 2026, 09:20
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Никушор Дан: Еуджен Томак сложил мандат, премьер-министром выдвинут Вештя

В воскресенье президент Румынии Никушор Дан объявил, что Еуджен Томак сегодня утром подал в отставку.

Никушор Дан: Еуджен Томак сложил мандат, премьер-министром выдвинут Вештя.
Никушор Дан: Еуджен Томак сложил мандат, премьер-министром выдвинут Вештя.

Об этом пишет digi24.ro

Премьер-министром выдвинут Адриан Вештя, председатель Совета уезда Брашов (PNL).

«Г-н Еуджен Томак сегодня утром подал в отставку, и на этих условиях я назначаю Адриана Вештя премьер-министром», — заявил Никушор Дан.

Он отметил, что Адриан Вештя прошел все административные этапы, был успешным мэром, успешным председателем Совета уезда, успешным министром.

Никушор Дан заявил, что Вештя — человек, который привлекал европейские средства, заинтересован в развитии (например, он развивал аэропорт Брашова), является прозападным политиком, человеком диалога и, наконец, человеком, который работал с бюджетами и несет за них ответственность. 

«Поэтому я убежден, что он успешно справится с этой задачей», — добавил он. Глава государства поблагодарил  Томака "за проявленную им серьезность, преданность делу и ответственность".

Источник
digi24.ro logodigi24
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