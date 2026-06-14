Никушор Дан: Еуджен Томак сложил мандат, премьер-министром выдвинут Вештя.

Об этом пишет digi24.ro

Премьер-министром выдвинут Адриан Вештя, председатель Совета уезда Брашов (PNL).

«Г-н Еуджен Томак сегодня утром подал в отставку, и на этих условиях я назначаю Адриана Вештя премьер-министром», — заявил Никушор Дан.

Он отметил, что Адриан Вештя прошел все административные этапы, был успешным мэром, успешным председателем Совета уезда, успешным министром.

Никушор Дан заявил, что Вештя — человек, который привлекал европейские средства, заинтересован в развитии (например, он развивал аэропорт Брашова), является прозападным политиком, человеком диалога и, наконец, человеком, который работал с бюджетами и несет за них ответственность.

«Поэтому я убежден, что он успешно справится с этой задачей», — добавил он. Глава государства поблагодарил Томака "за проявленную им серьезность, преданность делу и ответственность".