Никушор Дан созвал Высший совет обороны Румынии после падения дрона в Галаце.

Он назвал произошедшее самым серьезным инцидентом на территории Румынии с начала войны России против Украины.

По словам Дана, власти примут «соразмерные меры» в отношении Российской Федерации. Он заявил, что ответственность за инцидент полностью лежит на Москве.

«То, что произошло сегодня в Галаце, является прямым следствием военной агрессии, развязанной Россией против Украины, безответственного и неизбирательного использования Москвой этих систем вооружения в непосредственной близости от границ НАТО, а также систематического пренебрежения международным правом. Нет никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии», — заявил Дан.

Президент Румынии также объяснил, почему дрон не был сбит. По его словам, румынские военные имели твердый приказ уничтожить беспилотник, как только условия позволили бы сделать это без риска жертв или разрушений на земле.

После того как радары зафиксировали дрон при входе в воздушное пространство Румынии, за ним следили два истребителя F16 и вертолет IAR 330 SOCAT. Решение не поражать цель приняли из-за риска для гражданского населения.

Дан сообщил, что Румыния уже проинформировала союзников по НАТО и партнеров в ЕС. Кроме того, Бухарест официально запросил у союзников дополнительные антидроновые возможности для размещения на территории страны и укрепления обороны восточного фланга НАТО.

Румыния также намерена уведомить Совет Безопасности ООН о нарушении международного права со стороны России.

На месте происшествия работают министерство обороны, министерство внутренних дел, департамент по чрезвычайным ситуациям, Румынская служба информации и местные власти Галаца. Дан сообщил, что начато полное расследование обстоятельств падения дрона, а фрагменты беспилотника отправят на техническую экспертизу, чтобы точно установить тип вооружения и траекторию.

Президент также поручил министерству иностранных дел подготовить меры в сфере отношений с Россией.

В ночь на пятницу в румынском городе Галаце беспилотник рухнул на крышу жилого многоэтажного дома. После падения произошли взрыв и пожар в квартире на десятом этаже.

По данным румынских СМИ, пострадали четыре человека. Двоих госпитализировали с ранениями, еще у двоих диагностировали паническую атаку. Из здания эвакуировали около 70 человек, подачу газа и электричества временно отключили.