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11 Июля 2026, 19:00
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Верховный лидер Ирана пообещал мстить США за смерть Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся, что страна и народ отомстят за смерть его отца и предшественника на посту Али Хаменеи и других иранцев, ставших жертвами американо-израильских ударов.

Верховный лидер Ирана пообещал мстить США за смерть Али Хаменеи.
Верховный лидер Ирана пообещал мстить США за смерть Али Хаменеи.

«Пусть они знают, что это не зависит от того, буду ли жив я и иные руководители. Цель будет достигнута, вскоре каждый свободный человек в этом мире станет частью этой божественной миссии», — заявил Хаменеи.

Заявление распространила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции. В КСИР уточнили, что это — отрывок из речи Моджтабы Хаменеи, составленной по случаю похорон Али Хаменеи. Более полная цитата выглядит так: «Месть — это воля нашего народа, и она будет исполнена. Вскоре все свободные народы мира выполнят свою часть этой божественной миссии ... Мы клянемся отомстить бесчестным убийцам за твою чистую кровь и кровь всех мучеников. Живы мы или нет, воля будет исполнена».

86-летний Али Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции 28 февраля, в первый день американо-израильской операции. Верховным лидером был назначен один из его сыновей, Моджтаба Хаменеи. С момента назначения он ни разу не появлялся на публике.

 СМИ писали о тяжелом состоянии его здоровья. Иранские власти подтверждали, что он был ранен при ударе США, но настаивали, что ранение было легким. С начала июля в Иране проходили похороны Али Хаменеи. В течение нескольких дней мероприятия проходили в Тегеране, затем тело доставили в Ирак, в священные для шиитов города Неджеф и Кербелу. 9 июля Али Хаменеи похоронили в его родном иранском городе Мешхеде.

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