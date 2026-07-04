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media
4 Июля 2026, 19:30
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Верховный лидер Ирана допустил возможность диалога с США на фоне угрозы экономического кризиса

Верховный лидер Ирана аятолла сейид Моджтаба Хаменеи согласился рассмотреть возможность переговоров с США после убеждений со стороны президента страны Масуда Пезешкиана.

Верховный лидер Ирана допустил возможность диалога с США на фоне угрозы экономического кризиса.
Верховный лидер Ирана допустил возможность диалога с США на фоне угрозы экономического кризиса.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на иранских чиновников, передает media.az

По данным источников, Пезешкиан предупредил, что из-за возможной морской блокады со стороны США экономика Ирана находится на грани кризиса, и в случае отказа от переговоров он готов подать в отставку.

Глава Центрального банка страны Абдольнасер Хеммати также заявил о риске дефицита продовольствия и медикаментов в стране в течение ближайших недель.

После этого М.Хаменеи дал согласие на начало переговорного процесса, однако подчеркнул, что принципиально не поддерживает соглашение с США и готов одобрить его лишь при условии согласования со стороны Высшего совета национальной безопасности.

Источник
media
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