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15 Июня 2026, 13:58
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Израиль отказался выполнять пункты сделки США и Ирана

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана ни к чему не обязывает Израиль.

Израиль отказался выполнять пункты сделки США и Ирана.
Израиль отказался выполнять пункты сделки США и Ирана.

По его словам, Тель-Авив не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение группировки «Хезболла» и присутствие ЦАХАЛ на тех территориях, которые он уже контролирует. «Израиль не подчиняется США, мы — независимое и суверенное государство!» — заявил израильский министр.

Он подчеркнул, что ключевая обязанность Израиля — обеспечить безопасность граждан страны. «Каждый раз, когда мы уступали международному давлению в ущерб безопасности Израиля, мы платили кровавую цену с процентами», — добавил господин Бен-Гвир.

«Мы любим США и бесконечно благодарны президенту Трампу. И при этом Государство Израиль — не банановая республика», — подчеркнул министр. Он отметил, что Израиль не может не отвечать на обстрелы своей территории или вернуться к ситуации, когда «тысячи террористов сидят у заборов северных поселений». «Моя позиция ясна: мы не партнеры в этом соглашении, которое не заботится о нашей безопасности, и оно не обязывает нас ни в каком виде», — заключил министр.

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