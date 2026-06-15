Эксперты: Восстановление поставок нефти и газа после сделки с Ираном будет медленным.

"Медленные поставки по морю, задержки в переработке сырой нефти и неопределённость вокруг безопасного прохода через пролив означают, что быстрого улучшения ситуации ждать не приходится", - отмечают они, сообщает Euronews.

Танкерные суда с сырой нефтью уже более трёх месяцев стоят в Персидском заливе, не имея возможности безопасно пройти по водному пути, через который до начала войны проходила около пятой части мировых поставок нефти и бензина.

"Потребуется время, чтобы люди почувствовали себя в безопасности и чтобы была оформлена страховка... особенно чтобы вернуть персонал на места и перезапустить часть этих мощностей", — говорит Даниэл Эванс, руководитель глобальных исследований по рынкам топлива и нефтепереработки в S&P Global Energy.

Тем не менее в понедельник утром, после объявления о сделке, цены на нефть пошли вниз.

Стоимость нефти Brent, мирового эталона, снизилась на 3,45 доллара (до 83,89 доллара за баррель). Американская эталонная нефть WTI подешевела на 4,03 доллара (до 80,85 доллара за баррель).

Тем не менее это заметно выше примерно 70 долларов за баррель, по которой нефть торговалась до начала войны.

По мере того как взлетевшие цены будут снижаться, застрявшие суда, как поясняет Эванс, придётся вывести из пролива, а затем ввести новые танкеры для погрузки.

"Чтобы завести судно в пролив, нужно быть уверенным, что у вас есть достаточно большой “коридор безопасности”, чтобы завести его, загрузить и вывести обратно", - добавил он.

По словам Эванса, нефтяные танкеры в любом случае идут медленно. Путь от пролива до отдалённых стран, доставка сырой нефти на переработку на НПЗ, а затем прибытие продукции в конечный пункт назначения занимают месяцы.

Кроме того, некоторые производители на Ближнем Востоке приостановили добычу нефти, фактически законсервировав скважины, когда у них закончились свободные мощности хранения. Возобновление таких операций может идти медленно.

Страны вроде Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов, у которых есть альтернативные нефтепроводы и маршруты в обход Ормузского пролива, могут оказаться среди первых, кто возобновит добычу. Об этом говорит Алан Гелдер, старший вице‑президент по вопросам переработки, химии и нефтяных рынков в аналитической компании Wood Mackenzie.

"Но таким странам, как Ирак, будет намного сложнее: объёмы вынужденной остановки добычи там гораздо больше, месторождения сложнее... на восстановление может уйти примерно год", — сказал он.

По словам Гелдера, инвестиции в энергетическую систему, которые приносят отдачу лишь через годы, после закрытия пролива фактически остановились. Поэтому потребуется время, чтобы этот поток капитала ожил вновь.

Государства, которые остановили добычу нефти, не будут перезапускать её, пока не убедятся, что ситуация в проливе стабильна и предсказуема и что прекращение огня продлится дольше 30–60 дней. Об этом говорит Даниэль Стернофф, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

"Мы пока не понимаем, что именно будет означать “открытие” пролива и с какой скоростью удастся вывезти скопившиеся объёмы нефти", - пояснил Стернофф.