США могут ввести сбор за проход через Ормузский пролив.

Президент США пригрозил ввести сбор за проход через Ормузский пролив в случае провала сделки с Ираном. Оплата станет вознаграждением за услуги, оказываемые Вашингтоном странам Ближнего Востока, заявил Трамп.

Такое предупреждение в субботу, 20 июня, озвучил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, передает dw.com

При подобном сценарии оплата станет вознаграждением за услуги, оказываемые Соединенными Штатами, - их Трамп назвал "ангелом-хранителем" стран Ближнего Востока.

В то же время глава Белого дома подчеркнул, что в течение 60 дней - во время действия перемирия с Ираном - плата взиматься не будет. Действие режима продолжится и по завершении указанного срока, если договоренности с Тегераном не будут нарушены, добавил он.

США сняли блокаду

Ранее США сняли блокаду Ормузского пролива в соответствии с указом президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщило 18 июня Центральное командование Вооруженными силами (CENTCOM) в соцсети X.

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс на брифинге 18 июня заявил, что за сутки через пролив прошли суда с общим объемом нефти в 12,5 млн баррелей. Это рекордный показатель с начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля. Кроме того, по словам Вэнса, иранская сторона "вторую ночь подряд не обстреливала никакие суда".

Иран объявил о новом запрете на проход

Позднее, 20 июня, стало известно, что Иран объявил о новом запрете на проход судов.

Решение принято в ответ на очередные удары израильской армии по югу Ливана. Таким образом, по оценкам Тегерана, был нарушен первый пункт подписанного 17 июня между Ираном и США меморандума, который предполагал прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан.

"В случае продолжения агрессии будут предприняты другие шаги, чтобы заставить противника выполнить свои обязательства", - говорилось в заявлении штаба военного командования Ирана, которое привело агентство Mehr.

За три неполных дня действия американо-иранского предварительного соглашения, по разным оценкам, Ормузский пролив удалось пройти 60-80 судам. В мирный период этот показатель ежедневно достигал примерно сотни.