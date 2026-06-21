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dw.com logodw
21 Июня 2026, 11:15
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США могут ввести сбор за проход через Ормузский пролив

Президент США пригрозил ввести сбор за проход через Ормузский пролив в случае провала сделки с Ираном. Оплата станет вознаграждением за услуги, оказываемые Вашингтоном странам Ближнего Востока, заявил Трамп.

США могут ввести сбор за проход через Ормузский пролив.
США могут ввести сбор за проход через Ормузский пролив.

Такое предупреждение в субботу, 20 июня, озвучил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, передает dw.com 

При подобном сценарии оплата станет вознаграждением за услуги, оказываемые Соединенными Штатами, - их Трамп назвал "ангелом-хранителем" стран Ближнего Востока.

В то же время глава Белого дома подчеркнул, что в течение 60 дней - во время действия перемирия с Ираном - плата взиматься не будет. Действие режима продолжится и по завершении указанного срока, если договоренности с Тегераном не будут нарушены, добавил он. 

США сняли блокаду

Ранее США сняли блокаду Ормузского пролива в соответствии с указом президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщило 18 июня Центральное командование Вооруженными силами (CENTCOM) в соцсети X.

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс на брифинге 18 июня заявил, что за сутки через пролив прошли суда с общим объемом нефти в 12,5 млн баррелей. Это рекордный показатель с начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля. Кроме того, по словам Вэнса, иранская сторона "вторую ночь подряд не обстреливала никакие суда".

Иран объявил о новом запрете на проход

Позднее, 20 июня, стало известно, что Иран объявил о новом запрете на проход судов. 

Решение принято в ответ на очередные удары израильской армии по югу Ливана. Таким образом, по оценкам Тегерана, был нарушен первый пункт подписанного 17 июня между Ираном и США меморандума, который предполагал прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан.

"В случае продолжения агрессии будут предприняты другие шаги, чтобы заставить противника выполнить свои обязательства", - говорилось в заявлении штаба военного командования Ирана, которое привело агентство Mehr.

За три неполных дня действия американо-иранского предварительного соглашения, по разным оценкам, Ормузский пролив удалось пройти 60-80 судам. В мирный период этот показатель ежедневно достигал примерно сотни.

Источник
dw.com logodw
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