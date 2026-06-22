США и Иран договорились о канале связи по Ормузскому проливу.

Комитет высокого уровня согласовал "дорожную карту" по достижению окончательных договоренностей между США и Ираном в течение 60 дней. Очередной раунд переговоров завершился на курорте Бюргеншток в Швейцарии.

США и Иран договорились о создании канала связи для предотвращения инцидентов в Ормузском проливе. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил в соцсети X МИД Катара - посредника на переговорах в Швейцарии, очередной раунд которых завершился, пишет dw.com

"На период, указанный в пункте 5 Меморандума о взаимопонимании, налажена линия связи между сторонами с целью предотвращения инцидентов и недопонимания, что призвано обеспечить безопасное прохождение торговых судов через Ормузский пролив", - говорится в заявлении ведомства.

По его данным, созданный для наблюдения за посредническим процессом комитет высокого уровня согласовал "дорожную карту" по достижению окончательной договоренности в течение 60 дней, заложив основу для немедленного начала дальнейших технических переговоров.

Создается группа по урегулированию

Кроме того, стороны договорились о создании группы по урегулированию, в состав которой войдут представители Ирана, США и Ливана при содействии посредников. Задача заключается в обеспечении условий для прекращения военных операций в Ливане в соответствии с Меморандумом. "Техпереговоры по всем вопросам будут продолжаться до конца недели" на курорте Бюргеншток в Швейцарских Альпах, недалеко от Люцерна, указали в МИД Катара.

Катар и Пакистан выразили искреннюю признательность Вашингтону и Тегерану за их неизменную приверженность дипломатии и мирному урегулированию конфликта. Посредники также высоко оценивают усилия дружественных стран - за их поддержку и ценный вклад в переговоры.

"Достигнут обнадеживающий прогресс"

"Саммит на Люцернском озере прошел в позитивной и конструктивной атмосфере. Достигнут обнадеживающий прогресс", - указали в министерстве иностранных дел Катара.

Главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед комитетом высокого уровня и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерными вопросами, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров, с целью обеспечения эффективного выполнения Меморандума.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в соцсети X назвал достигнутые договоренности "большим успехом" на пути к прекращению боевых действий в Ливане.

Ормузский пролив закрыт

Перед переговорами Тегеран объявил о повторном закрытии Ормузского пролива - в связи с продолжающейся военной операцией Израиля в Ливане. Совместное командование вооруженных сил Ирана в свою очередь заявило 20 июня, что пролив закрыт из-за "явного нарушения взятых на себя обязательств" со стороны США, которые не прекратили войну.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан 15 июня подписали рамочное соглашение, которое продлевает объявленное в апреле перемирие и предусматривает, в числе прочего, открытие заблокированного Ормузского пролива. Для последующих переговоров был установлен срок в 60 дней.